Sky - Il Genoa punta lo svincolato Maksimovic: contatti con il serbo

Il Genoa dopo l’arrivo del difensore Johan Vasquez non intende fermarsi. Stando a quanto riportato da Sky Sport, in queste ore sta valutando anche il profilo di Nikola Maksimović, ex Napoli e attualmente svincolato. Ci sono stati dei contatti per il difensore serbo. Il profilo piace perché esperto e già conosce la Serie A.