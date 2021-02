Sky - il Marsiglia accetta le dimissioni di Villas Boas e ci prova per Sarri

L’Olimpique Marsiglia, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato che ha accettato le dimissioni di Andrè Villas-Boas. Questa mattina il manager portoghese, in conferenza stampa, aveva rassegnato le sue dimissioni che sono state accettate dall’OM. La società francese ha anche precisato che il tecnico rischia anche qualche sanzione. Proprio l'OM ha allora cominciato a guardarsi intorno, cercando un nuovo allenatore: l'obiettivo numero uno dei francesi è Maurizio Sarri. La trattativa è molto complicata perchè il tecnico non vorrebbe infatti legarsi a una squadra a stagione in corso.