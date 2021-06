Sky - Il Milan sorpassa il Napoli per Zaccagni: incontro con gli agenti

Ritorno di fiamma del Milan per Mattia Zaccagni, fantasista dell'Hellas Verona che piace anche al Napoli e reduce dalla miglior stagione della sua carriera. Lo riporta Sky, che spiega come il possibile arrivo a Milano del classe '95, già corteggiato in gennaio dai rossoneri (così come dagli azzurri), sia legato all'addio di Hakan Calhanoglu.

INCONTRO - Se, infatti, il turco non dovesse accettare la proposta di prolungamento del Milan e andare via a zero, ecco che i rossoneri, che hanno incontrato i suoi agenti nelle ultime ore, proverebbero a strappare all'Hellas il fantasista, che piace anche al Napoli. Possibile, inoltre, che il Milan proponga all'Hellas qualche contropartita tecnica per agevolare un accordo: si pensa ad Andrea Conti o a Mattia Caldara.