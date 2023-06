Sky - Il Milan tenta il colpaccio Chukwueze: contatti col Villarreal, richiesta altissima

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Milan ha messo nel mirino Samuel Chukwueze, attaccante nigeriano di proprietà del Villarreal. La richiesta del club spagnolo per il classe '99 è molto alta, ma per Sky Sport i rossoneri hanno già avviato i primi contatti per provare a chiudere il colpo nelle prossime settimane di mercato.