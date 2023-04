Sky - Il Napoli blinda la difesa, è fatta per il rinnovo di Rrahmani: mancano solo le firme

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Dopo i rinnovi di Lobotka e Juan Jesus la prossima ufficialità sarà Rrahmani, con il quale il discorso è virtualmente concluso. Mancano le firme ma, salvo clamorose sorprese, la stretta di mano c'è. Poi per un discorso di continuità progettuale ci aspettiamo quanto prima che arrivi il famoso caffè con Spalletti. A livello formale non c'è bisogno di incontrarsi ma a livello di rapporti personali e sostanziali io credo che almeno una chiacchierata, per dire grazie, bisogna farla”.