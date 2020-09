Sky - Il Napoli cede Vianni: l'attaccante 2001 a titolo definitivo al Torino

Il Torino lavora in prospettiva e s'è assicurato Samuel Vianni, attaccante classe 2001, di proprietà del Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la punta - che il Napoli aveva prelevato dalla Virtus Entella - si trasferirà al Torino a titolo definitivo. Tre gol e due assist nell'ultima stagione in Primavera, per Vianni ora c'è il Torino.