Sky - Il Napoli cerca un portiere, la lista di Giuntoli: c'è anche Trapp

Il Napoli cerca un altro portiere da affiancare ad Alex Meret, è questo ora l’obiettivo numero uno per il mercato.

TuttoNapoli.net

Il Napoli cerca un altro portiere da affiancare ad Alex Meret, è questo ora l’obiettivo numero uno per il mercato. La lista è lunga: da Sirigu, a Kepa, che è probabilmente il preferito di Luciano Spalletti. C’è poi Neto ed infine da aggiungere a questa lista c’é Trapp dell’Eintracht Francoforte. Davanti Raspadori è il profilo giusto per Spalletti, ma non facile convincere il Sassuolo dopo la cessione di Scamacca. In uscita per De Laurentiis non ci sono incedibili, e allora attenzione perché Zielinski piace sempre di più al West Ham. A riferirlo è Sky Sport 24, è il giornalista Sky Francesco Modugno.