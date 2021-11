Sky - Il Napoli continua a osservare Nandez: concorrenza dall'Inter

Napoli su Nahitan Nandez. Da diversi anni ormai, ma ancor'oggi. A scriverlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, nel suo articolo per Williamhillnews.it: "La scorsa estate è stato a un passo dal trasferimento all’Inter, adesso non è da escludere che la trattativa per fargli indossare il nerazzurro possa nuovamente prendere quota. Sul duttile centrocampista uruguaiano del Cagliari ci sono sempre gli occhi anche del Napoli di Spalletti":