Sky - Il Napoli crede fortemente in Elmas: in estate ha rifiutato 30mln dal Lipsia

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto su Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto su Radio Marte: “Elmas? Sul suo talento penso che nemmeno Garcia possa avere dubbi. Ha qualità come pochi, negli anni ha mostrato sempre disponibilità e versatilità. E, magari, proprio questa sua caratteristica può essere diventata un problema per lui perché è diventato una sorta di tappabuchi. Il Napoli crede nel giocatore ma dal punto di vista contrattuale è una cosa che va gestita. Ora è un po' ai margini e in estate il Napoli ha rifiutato alcune offerte per lui: c'era il Lipsia pronto a sborsare 30 milioni, ma il club azzurro crede fortemente in lui".