Sky - Il Napoli farà mercato a gennaio: Zanoli e Demme in uscita, la situazione

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte: “Non mi risulta che Mazzarri abbia chiesto un difensore centrale per gennaio ma non sarebbe una stupidaggine. Perché oggi i centrali del Napoli sono 4. Se tu ne utilizzi uno per fare anche il terzino sinistro te ne rimane solo uno per tutte le ruote. Quindi sarebbe un reparto da implementare. Se Zanoli andasse via e al suo posto arrivasse Faraoni dal Verona si potrebbe andare su un giocatore che sappia fare tutte e due i ruoli, centrale e terzino.

La storia di Mazzocchi, dalla Salernitana, per Zanoli o Demme potrebbe andare in porto su quest'ultimo. Perché Zanoli sarebbe più orientato ad andare verso Genova, sponda rossoblù. Per quanto riguarda il mercato di gennaio non ci sono nomi per la sostituzione di Di Lorenzo o Anguissa. Quello che mi posso permettere di dire è che se serve un centrocampista per sostituire Anguissa, che partirà per la Coppa d'Africa, deve arrivare presto, altrimenti fa in tempo a tornare il calciatore. Questa valutazione andrebbe fatta in generale per tutti i calciatori impegnati in Coppa d'Africa”.