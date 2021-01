Sky - Il Napoli guarda in Portogallo per il terzino sinistro, piacciono due talenti

Il Napoli guarda al ruolo del terzino mancino, ma soprattutto per il futuro. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rivelato quelle potrebbero essere le prossime strategie di mercato: "Il Napoli vorrebbe prendere un terzino sinistro forte ma arriverà a giugno, e si guarda in Portogallo per il futuro. Il sogno sarebbe Nuno Mendes (18) dello Sporting che però dovrebbe andare all'United ed ha già valutazioni altissime, l'altro molto seguito ed apprezzato è Nuno Tavares (20), vedremo se il Napoli farà sul serio".

Di seguito l'approfondimento del portale gianlucadimarzio.com: "Si segue con interesse un giovane di grandissime prospettive come Nuno Tavares del Benfica. Il terzino mancino del club portoghese è un classe 2000 con alte quotazioni, che potrebbe rappresentare un investimento importante sia per il presente immediato che soprattutto per il futuro. Ancor più giovane è il sogno di mercato del Napoli. Si tratta di Nuno Mendes dello Sporting, classe 2002 che però ha una valutazione molto alta e al momento sembra veramente difficile da raggiungere".