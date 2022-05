Sky - Il Napoli ha fatto una proposta di rinnovo a Ospina e Fabian: si attendono risposte

Il Napoli è alle prese con due situazioni di mercato da chiarire, la prima legata ad Ospina, la seconda a Fabian Ruiz

Il Napoli è alle prese con due situazioni di mercato da chiarire, la prima legata ad Ospina, la seconda a Fabian Ruiz. A fare il punto della situazione è la redazione di Sky Sport che scrive: “Il contratto del portiere colombiano va in scadenza il 30 giugno: il Napoli gli ha presentato una proposta di rinnovo e aspetta una risposta. Stesso discorso per Fabian Ruiz, legato al Napoli per un altro anno: De Laurentiis ha incontrato il giocatore e i suoi procuratori, dando una deadline di due settimane per una risposta alla proposta del Napoli”.