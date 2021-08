Sky - Il Napoli ha scelto il terzo portiere: Marfella torna dal Bari

Dopo l'ultima stagione in panchina al Bari, Davide Marfella è pronto a tornare al Napoli. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l'estremo difensore classe '99 prenderà il posto di Nikita Contini e sarà il terzo portiere azzurro per questa stagione. Idasiak resterà dunque in Primavera.