© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è pronto al rilancio per Giacomo Raspadori. Stando a quanto riportato da Sky Sport, dopo il primo faccia a faccia interlocutorio in cui non è stata raggunta un'intesa il club azzurro non ha intenzione di mollare la presa e aumenterà l'offerta per convincere il Sassuolo.