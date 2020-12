Sky - Il Napoli non prenderà terzini: due azzurri bloccano il mercato in entrata

Il mercato degli esterni è bloccato dalle cessioni in casa Napoli. Stando a quanto riferito da Sky Sport, è molto difficile che il Napoli possa prendere un terzino a gennaio, avendo già in rosa Di Lorenzo, Hysaj, Mario Rui, Ghoulam e Malcuit. Dovesse riuscire a dismettere uno tra gli ultimi due citati, si potrebbe pensare di prenderne un altro. Ma per ora la situazione è bloccata.