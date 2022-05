Sky - Il Napoli non smantellerà, 4 azzurri restano al 100%: big via solo alle giuste cifre

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” parlando del mercato del Napoli

Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” parlando del mercato del Napoli sia in entrata che in uscita: “Il fuggi fuggi generale non è voluto dai giocatori, ma parte dalla società. Restano Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka e Politano al 100%. I giocatori centrali andranno via solo alle giuste cifre, il Napoli non smantellerà la squadra".