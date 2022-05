Sky - Il Napoli non svenderà Demme, Ounas e Petagna: via solo con le offerte giuste

A riferirlo è Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport ai microfoni di Radio Marte.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Demme, Ounas e Petagna andranno via solo con le giuste offerte. Su questi giocatori il Napoli ha fatto un grande investimento e non li svenderà, per di più non sono giocatori che hanno fallito una stagione. Ounas, inoltre, piace molto a Spalletti”. A riferirlo è Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport ai microfoni di Radio Marte.