Sky - Il Napoli non vuole cedere Demme: questa la strategia se chiederà di andare via

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera: “Il mercato? Penso che il Napoli a gennaio non farà nulla, a meno che qualcuno non chieda di andare via. Demme? Il Napoli non penso voglia cederlo, se lui dovesse chiedere di andare via il club potrebbe puntare su un giovane forte da far crescere”.