Sky - Il Napoli programma il futuro: Kvara sarà premiato, Rrahmani rinnoverà il contratto

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Kvaratskhelia ancora nel Napoli? Penso proprio di sì, è giusto che gli venga aumentato l'ingaggio come riconoscimento per quello che ha dimostrato in questa stagione Tra oggi e domani il rinnovo di Rrahmani sarà formalizzato, con un contratto sino al 2028. I gioielli del Napoli sono sulla bocca di tutti, da Osimhen in giù, penso che parleremo molto degli azzurri per il mercato, anche per capire come, eventualmente, il Napoli sostituirà quelli che vanno via.

Parleremo tanto di Kim, della famosa clausola, meno di Kvaratskhelia, anche se qualche offerta ci sarà”.