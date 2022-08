Sky - Il Napoli torna su Nandez: il centrocampista può partire in prestito

Napoli attivissimo sul mercato ad una settimana dalla prima di campionato contro il Verona.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Napoli attivissimo sul mercato ad una settimana dalla prima di campionato contro il Verona. Come riportato dal giornalista Sky Francesco Modugno, il Napoli per quanto riguarda il centrocampo potrebbe tornare su Nahitan Nandez, giocatore da sempre apprezzato dal club azzurro. L'uruguayano dovrebbe lasciare il club rossoblù in prestito.