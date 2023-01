Sky - Il Napoli vuole bloccare Ounahi: l’obiettivo è far calare le pretese dell’Angers

L’idea del Napoli è bloccare Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino dell'Angers reduce da un ottimo Mondiale, per poi prenderlo la prossima estate.

L’idea del Napoli è bloccare Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino dell'Angers reduce da un ottimo Mondiale, per poi prenderlo la prossima estate. Il mediano è extracomunicario e al momento il Napoli non ha slot liberi per tesserarlo, motivo per il quale vorrebbe bloccarlo ora per giugno. E’ un giocatore che il Napoli segue da tempo, anche prima del Mondiale, ma il problema è rappresentato dalla richiesta dell’Angers: almeno 20-25 milioni.