Il neopromosso Monza in Serie A cerca rinforzi in attacco. Se il Milan non dovesse riscattare Junior Messias dal Crotone ci potrebbe pensare proprio il Monza. In quella zona di campo c’è anche Adam Ounas del Napoli come obiettivo: potrebbe rappresentare un’occasione. A riferirlo è Sky Sport.