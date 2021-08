Sky - Il Parma accelera per Tutino: stasera incontro col Napoli per chiudere

Il Parma insiste per Gennaro Tutino. L’attaccante del Napoli, reduce da un’ottima stagione in Serie B con la maglia della Salernitana, è l’obiettivo principale dei ducali. Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, riferisce che dopo i contatti delle ultime settimane, stasera è in programma un nuovo appuntamento con il Napoli per chiudere la trattativa.