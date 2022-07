Sky - Il Toronto vuole il terzo italiano, ma la 'Beckham Rule' blocca Bernardeschi

Dopo Insigne e Criscito, il Toronto continua a guardare in Italia per rinforzare il proprio roster.

Dopo Insigne e Criscito, il Toronto continua a guardare in Italia per rinforzare il proprio roster. Il club canadese vuole provare a portare anche Federico Bernardeschi in MLS, ma per poter ingaggiare il giocatore svincolato dovrebbe prima liberare lo spazio. Infatti, in MLS esiste una regola chiamata 'Designated Player Rule', nota anche come 'Beckham Rule', secondo la quale ogni club può ingaggiare fino a tre giocatori al di fuori dei limiti del salary cap per tenere alta la competitività della lega. A riportarlo è Sky Sport.