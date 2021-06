Sky - Il Tottenham insiste per Conte: il tecnico non è convinto e prende tempo

Il Tottenham insiste per Antonio Conte. Dopo aver detto addio all’Inter, il tecnico è attualmente libero. Gli inglesi vogliono affidare a lui il progetto tecnico, ma Conte è frenato dal fatto che vorrebbe vincere subito e, al momento, non vede questa possibilità vista la forte concorrenza in Premier League. Entro lunedì è attesa la risposta di Conte agli Spurs. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.