Sky - In difesa piace anche Tanganga, ma sta avanzando deciso il Milan

Non solo Kim o Diallo, sono tanti i profili monitorati dal Napoli per sostituire Koulibaly

TuttoNapoli.net

Non solo Kim o Diallo, sono tanti i profili monitorati dal Napoli per sostituire Koulibaly. La redazione di Sky Sport fa sapere che alternative valide sono le seguenti: "Acerbi rimane sullo sfondo, mentre è stato fatto un sondaggio per Lindelof del Manchester United senza però approfondire. C'è poi anche il nome di Tanganga del Tottenham su cui però sta avanzando il Milan".