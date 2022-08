Sky - Incredibile Dragowski: torna a Firenze per una mensilità e si riapre Meret-Spezia

Sembrava fatta tra Fiorentina e Spezia per Dragowski ed invece non è così.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembrava fatta tra Fiorentina e Spezia per Dragowski ed invece non è così. C’è un discorso di una mensilità che il club viola dovrebbe corrispondere al portiere polacco, che non vuole rinunciarci. Una richiesta che ha fortemente indispettito il calciatore, che è pronto a fare ritorno in Toscana. Se la controversia fra il portiere polacco e la Fiorentina non si risolvesse, lo Spezia potrebbe a quel punto tornare su Alex Meret. Intorno alla mezzanotte ci sono stati nuovi contatti fra i due club per cercare di chiarire la situazione, che però non sono stati risolutori. Per questo motivo Dragowski resta deciso a fare ritorno a Firenze. A riferirlo è Sky Sport.