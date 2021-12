Sky - Insigne non è soddisfatto dell'offerta avuta, ma non ha accordi con nessun club

Luca Marchetti, giornalista Sky, esperto di calciomercato, parla a Marte Sport Live: “Il futuro di Insigne? Al momento non non si è promesso sposo a nessuno per cui c’è il tempo di fare l’offerta giusta per tenerlo, ma questa offerta che scaldi il cuore di Insigne al momento non c’è. Pisacane ha fatto capire che il calciatore non è soddisfatto dell’offerta del Napoli che è inferiore al salario percepito adesso dal calciatore. Boga credo che andrà all’Atalanta, ma il Napoli si sta guardando intorno avendo Insigne in scadenza".