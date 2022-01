Sky - Insigne-Toronto, sabato l'annuncio ufficiale. Ecco la cifra offerta dal Napoli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato ai microfoni di 'Calciomercato l'Originale' dell'incontro di oggi tra Lorenzo Insigne e il Toronto FC: “Insigne ha avuto l’incontro decisivo con il Toronto all’Hotel St. Regis di Roma, tra l’altro albergo dove il presidente De Laurentiis è di casa, si trova infatti a circa 500 metri dalla Filmauro. Il contratto col Toronto è stato formalizzato, sarà di 5 e mezzo a 11.5mln netti più 4.5 di bonus. All’incontro erano presenti l’agente del giocatore Pisacane, due legali, D’Amico a rappresentare il Toronto, l’ex vicepresidente della Mls, la moglie e il papà di Insigne. La firma già c’è stata, mentre l’annuncio ufficiale arriverà sabato. Il giocatore non voleva giocare in un’altra squadra italiana e non voleva giocare contro il Napoli, che non ha mai rilanciato l’offerta di 3.5mln più 1.5 di bonus. Insigne finirà il campionato con il Napoli e il 1°luglio si trasferirà in Mls”.