Sky - Insigne vuole rinnovare e ha un obiettivo: nessuna trattativa col Milan

Il contratto di Lorenzo Insigne scadrà il 30 giugno 2022 e, agli albori dei trent'anni, il capitano del Napoli si aspetta l'ultimo rinnovo economicamente importante. Per questo tutto dipenderà dalla volontà di Aurelio De Laurentiis di accontentarlo, bisognerà vedere fino a che cifra vorrà spingersi il patron. Anche la Champions sarà importante da questo punto di vista: col sostegno economico degli introiti Champions sarebbe un'altra storia. Appuntamento a fine campionato.

LA VISITA DELL'AGENTE - Ieri l'agente ha incontrato il Milan, ma era una visita di cortesia, d'altronde Vincenzo Pisacane non gestisce solo Lorenzo, ma tanti altri calciatori. Più in là Insigne potrebbe interessare al Milan, ma ovviamente non c'è trattativa alcuna. Se il Milan volesse aprire davvero l'operazione per Insigne si vedrà solo in futuro, per ora l'atteggiamento plateale fa pensare ad altro. A riportarlo è Sky Sport.