Sky - Inter, chiesti in prestito al Chelsea Koulibaly e Lukaku: la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

L'emittente Sky Sport dà ulteriori aggiornamenti sul viaggio di Piero Ausilio a Londra. Il direttore sportivo nerazzurro avrebbe chiesto specificatamente due calciatori ai Blues: uno è come noto Romelu Lukaku, per il quale è stato chiesto il rinnovo del prestito dopo quello dello scorso anno. L'altro nome è quello di Kalidou Koulibaly, giocatore che l'Inter ha chiesto in prestito ai londinesi.

Ausilio sarà a Londra anche domani, ma è da escludere una risposta in tempi brevi dei Blues che si prenderanno tutto il tempo a disposizione per dire la propria. Una componente importante all'interno della trattativa, viene spiegato, sarà rappresentata dalla volontà dei due calciatori.