Sky - Inter, Correa sempre più vicino: cifre e dettagli

Joaquin Correa si avvicina sempre più vicino all'Inter. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, i nerazzurri stanno stringendo per trovare già in serata l'intesa con la Lazio per l'attaccante argentino. Oltre a questa trattativa l'Inter porta avanti parallelamente anche l'altra col Torino per Belotti, in mattinata ci sono stati nuovi contatti. Però l'obiettivo primario resta il Tucu, pupillo di Simone Inzaghi, che presto potrebbe essere accontentato.

LE CIFRE - Si lavora ad un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro più un milione di euro di bonus legato alla qualificazione in Champions League dell'Inter. L'agente del calciatore, Alessandro Lucci, sta lavorando per definire gli ultimi due dettagli: quando scatterà l'obbligo di riscatto e la modalità di pagamento.