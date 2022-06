Sky - Inter, domani nuovo contatto con Dybala: si stringe

TuttoNapoli.net

Domani è previsto un appuntamento telefonico per avere aggiornamenti sulla situazione Dybala, che resta uno degli obiettivi principali per l’attacco dell’Inter. Dopo i passi avanti dell'altro giorno, siamo all'ultimo metro di una maratona iniziata a gennaio che si sta per concludere con il sì dell'argentino. Il procuratore dovrà riferire ai dirigenti la volontà della Joya, che in realtà si sente già coinvolto nell'ambizioso progetto sportivo nerazzurro. Siamo al countdown finale, poi in seguito arriveranno firme e annunci. A riportarlo è Sky Sport.