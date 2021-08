Sky - Inter, domani nuovo incontro per Nandez: la richiesta del Cagliari

Prosegue a ritmi serrati la trattativa tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez. Sky Sport riferisce che domani è in programma un nuovo incontro tra le parti per limare ulteriormente le distanze. Definita la formula (prestito con diritto di riscatto), si cerca l'intesa sulle cifre: i rossoblù chiedono 5 milioni per il prestito oneroso, ritenuti eccessivi dal club di viale di Liberazione.