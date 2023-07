Sky - Inter, Frattesi a un passo: nell'operazione anche Mulattieri

C'è l'accordo con il centrocampista della Nazionale per un contratto di 5 anni a 2.8 milioni di euro a stagione.

Inter vicinissima a Davide Frattesi, per i nerazzurri restano da chiudere gli ultimi dettagli con il Sassuolo. C'è l'accordo con il centrocampista della Nazionale per un contratto di 5 anni a 2.8 milioni di euro a stagione. Tra i club l'intesa è stata trovata sul prestito con obbligo di riscatto a 26/27 milioni di euro più Mulattieri come contropartita (valutato 6 milioni), probabile anche l'inserimento di bonus. Venerdì Frattesi potrebbe già svolgere le visite mediche. A riferirlo è Sky Sport.