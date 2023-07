Sky - Inter-Frattesi, è fatta! ADL aveva provato ad inserirsi: i dettagli

L'Inter è sempre più vicina a Davide Frattesi, ultimi dettagli da limare con il Sassuolo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter è sempre più vicina a Davide Frattesi, ultimi dettagli da limare con il Sassuolo. Il club nerazzuro ha l'accordo col giocatore per un contratto di 5 anni a 2.8 milioni di euro a stagione. Col Sassuolo c'è l'accordo sul prestito con obbligo di riscatto, 6 milioni per il prestito e 27 milioni di euro di obbligo di riscatto più Mulattieri come contropartita (valutato 6 milioni). Compresi anche 5 mln di bonus, 4 legati alle presenze e alla qualificazione in Champions League e 1 per lo scudetto.

Ai neroverdi il 10% della futura rivendita. Il Napoli ha provato ad inserirsi, De Laurentiis oggi ha telefonato spesso ai protagonisti della trattiva per capire se c’era la possibilità di fare un’offerta ma l'Inter aveva il giocatore in mano dopo la cesssione di Brozovic e la decisione del giocatore era ormai stata presa. A riferirlo è Sky Sport.