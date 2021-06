Sky - Inter, Hakimi verso il Chelsea: Alonso supera Emerson Palmieri come possibile contropartita

Achraf Hakimi è in uscita dall’Inter. Il terzino è l’indiziato principale a lasciare i nerazzurri. Il Chelsea insiste per lui e l’asse Milano-Londra si sta facendo sempre più caldo. L’Inter valuta le eventuali contropartite da inserire nell'operazione e nelle ultime ore è tornato il nome di Marcos Alonso. Il terzino spagnolo, ha superato nelle gerarchie Emerson Palmieri e Christensen. Un altro profilo per cui l'Inter si sta muovendo è quello di Zappacosta. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.