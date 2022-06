Sky - Inter, in attesa del Psg su Skriniar torna in pressing il Chelsea

In attesa del rilancio finale del Paris Saint-Germain, il Chelsea continua a seguire le vicende relative al futuro di Milan Skriniar.

In attesa del rilancio finale del Paris Saint-Germain, il Chelsea continua a seguire le vicende relative al futuro di Milan Skriniar. Il Psg ha messo sul piatto 60 milioni di euro per il cartellino, l'Inter ne chiede 70 e per ora la trattativa non si chiude. Per questo i blues, riporta Sky Sport senza la fumata bianca continuano a confermare il loro interesse per il difensore slovacco.