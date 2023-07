Sky - Inter in pressing su Morata: il punto dopo l'incontro con gli agenti

E' terminato l'incontro con l'agente dell'attaccante, Beppe Bozzo, che si è espresso con un sintetico: "E' andata bene, non posso aggiungere altro".

Inter in pressing su Alvaro Morata. E' terminato l'incontro con l'agente dell'attaccante, Beppe Bozzo, che si è espresso con un sintetico: "E' andata bene, non posso aggiungere altro". Il club nerazzurro, però, deve trovare l'accordo con l'Atletico Madrid. Per cedere lo spagnolo, i Colchoneros vorrebbero l'intera 21 milioni di euro, l'Inter fa resistenza e chiede un accordo. Difficile far abbassare le pretese degli spagnoli anche per una questione di minusvalenze. A riferirlo è Sky Sport.