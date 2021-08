Sky - Inter, Lukaku in volo verso Londra per chiudere col Chelsea

Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo la prima parte delle visite mediche effettuate oggi a Milano, Romelu Lukaku è attualmente in volo su un jet privato in direzione Londra per completare l'operazione con il Chelsea. L'annuncio ufficiale arriverà entro la settimana, con l'attaccante che tornerà a vestire la maglia dei Blues per 115 milioni di euro.