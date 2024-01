Sky - Inter, Marotta vuole bloccare subito Zielinski per giugno: la situazione

Il ds dell'Inter Beppe Marotta lavora per bloccare da adesso il centrocampista del Napoli, con lo scopo di averlo a zero a giugno quando scadrà il contratto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La situazione del rinnovo di Piotr Zielinski è tra le più calde e spigolose della stagione, e ancor di più di questo mese di mercato. Il polacco sembra aver respintol'ultima offerta di De Laurentiis: un triennale, scadenza 2027, da 4,5 milioni di euro netti più bonus, con opzione per una quarta stagione. Adesso i . Allo stesso modo si sta muovendo per Mehdi Taremi, attaccante del Porto, anche lui con il contratto in scadenza a 30 giugno 2024.

A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo sito ufficiale: "L'obiettivo di Beppe Marotta e Piero Ausilio è quello di bloccare Piotr Zielinski e Mehdi Taremi nelle prossime settimane per averli a zero al termine del contratto con i rispettivi club. Sia il centrocampista polacco che l'attaccante iraniano, infatti, potranno essere tesserati da free agent. Il loro contratto è in scadenza il 30 giugno 2024".