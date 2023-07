Sky - Inter, per Lukaku non bastano 25mln: la richiesta del Chelsea. Juve in attesa

Due settimane fa il club nerazzurro ha offerto 25mln di euro al Chelsea per il cartellino del belga, trovando il rifiuto da parte degli inglesi.

L'Inter lavora al ritorno di Romelu Lukaku. Due settimane fa il club nerazzurro ha offerto 25mln di euro al Chelsea per il cartellino del belga, trovando il rifiuto da parte degli inglesi. I Blues chiedono 40mln di euro per cedere Big Rom. Sul centravanti c'è anche l'interesse della Juventus, che però è ferma fino a quando non concluderà delle operazioni in uscita. Per Lukaku è anche arrivata anche una proposta dall'Arabia Saudita, che però al momento non sta prendendo in considerazione. A riferirlo è Sky Sport.