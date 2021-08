Sky - Inter, piace Insigne: l'arrivo è legato alla cessione di Sanchez

C'è un nuovo nome per il mercato dell'Inter: si tratta di Marcus Thuram, 24enne del Borussia Mönchengladbach. Marotta ne ha parlato con il suo agente, Mino Raiola, nell'ambito della trattativa per Dumfries e ora dovrà andare a contrattare con la squadra tedesca, di cui il francese, e naturalmente figlio d'arte (il padre è Lilian, ex fuoriclasse di Parma e Juventus, ndr), è la stella. L’Inter ha sempre in testa l’idea Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli piace molto ma il suo arrivo sarebbe al momento legato solo all'eventuale partenza di Alexis Sanchez. A riferirlo è stato il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ai microfoni di 'Calciomercato l'Originale'.