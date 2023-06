Sky - Inter, proposta ufficiale dell'Union Berlino a Gosens: la richiesta dei nerazzurri

Il club tedesco ha presentato la sua offerta al giocatore, che sembra essere interessato a raggiungere l'accordo per il suo passaggio in Bundesliga.

© foto di www.imagephotoagency.it

Proposta ufficiale dell'Union Berlino a Robin Gosens. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club tedesco ha presentato la sua offerta al giocatore, che sembra essere interessato a raggiungere l'accordo per il suo passaggio in Bundesliga e il ritorno in patria. Più complicato invece trovare quello con l'Inter, che per cedere il tedesco chiede 15 milioni di euro, cifra che l'Union non sembra essere intenzionata a mettere sul piatto.

L'ultima stagione non è stata certo semplice per il giocatore, visto che non ha trovato quasi mai spazio dal primo minuto a causa di qualche infortunio di troppo e alle super prestazioni di Federico Dimarco, ma nonostante questo ha messo insieme 32 presente in campionato, con 3 gol, e 11 in Champions League, con la rete segnata al Camp Nou contro il Barcellona.