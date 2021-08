Sky - Inter, suggestione Insigne ancora viva. Weghorst nome nuovo per l'attacco

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: "Dopo la partenza di Lukaku e l’arrivo di Dzeko, l’Inter cerca un altro attaccante. Il preferito resta Zapata, ma l’Atalanta deve prendere un’alternativa e ad oggi non certamente un’ipotesi facile. C’è sicuramente la pista Correa, che è un giocatore che piace molto ad Inzaghi, ma oggi non è praticabile perché la Lazio chiede 37 milioni più 4 di bonus. C’è ancora la suggestione di Lorenzo Insigne che ancora non ha trovato un accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli. C'è da aggiungere la lista il nome di Weghorst, attaccante del Wolfsburg, l'idea iniziale dell'Inter è quella di avere due torri e due seconde punte come Lautaro e Sanchez".