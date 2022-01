Sky - Inter, tentativo per Gatti: il Frosinone non vuole concedere opzioni per giugno

Inter e Sassuolo sono le ultime due squadre ad essersi messe in fila per Federico Gatti, promettente difensore del Frosinone con cui i nerazzurri vorrebbero impostare una trattativa già per il prossimo giugno. Tuttavia, secondo Sky, non c'è da parte dei ciociari tutta questa voglia di concedere opzioni per l'estate sul promettente centrale: attenzione ad un possibile inserimento del Sassuolo, che sui giovani italiani sa scommettere bene e gode di ottimi rapporti con il ds gialloazzurro Angelozzi. Ricordiamo che sul giovane difensore del Frosinone c'è l'interesse anche del Napoli.