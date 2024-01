Sky - Intrigo Samardzic: la Juventus sfida il Napoli e tenta il sorpasso

Il Napoli e la Juventus si stanno sfidando per Lazar Samardzic.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli e la Juventus si stanno sfidando per Lazar Samardzic. Il club azzurro ha iniziato prima a trattare con l’Udinese e con il papà del serbo. Il vantaggio che il Napoli ha maturato nella trattativa nel corso di questa trattativa, la Juventus punta ad assottigliarlo e a portarsi avanti.

Secondo Sky Sport, nelle ultime ore l’ipotesi Samardzic sta prendendo sempre più piede in casa bianconera per andare ad accontentare Allegri nella necessità di avere un giocatore da raccordo tra centrocampo ed attacco. L’operazione si può fare anche in questa finestra di mercato oppure a giugno.