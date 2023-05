Sky - Ipotesi Italiano, ADL ci aveva già pensato ma con lui serve pazienza: il motivo

Collegato da Castel Volturno, il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato del toto-allenatore che riguarda il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Collegato da Castel Volturno, il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato del toto-allenatore che riguarda il Napoli: "Queste sono le ore in cui si percepisce una certa accelerata, nonostante i silenzi e i misteri. Di fatto, Spalletti lascerà il Napoli e ora c'è necessità di individuare allenatore giusto per continuare ad inseguire la bellezza. Italiano è già stato 'accarezzato' in passato da De Laurentiis ma ora è impegnato in una doppia finale ed è richiesta un'ulteriore pazienza".