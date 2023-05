Sky - Italiano è nella lista anche del Tottenham: non c’è nessuna clausola rescissoria

“E’ inevitabile che finisca nel mirino di grandi club come il Napoli, se De Laurentiis dovesse puntare su Italiano lo troverei normale".

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato di Vincenzo Italiano ai microfoni dell’emittente satellitare: “E’ inevitabile che finisca nel mirino di grandi club come il Napoli, se De Laurentiis dovesse puntare su Italiano lo troverei normale. So che piace anche all’estero, è nella lista del Tottenham che non ha ancora chiuso con Slot, allenatore del Feyenoord. In tanti dicono che Italiano ha la clausola di 10 milioni di euro, invece nel contratto di Italiano non c’è nessuna clausola rescissoria per liberarlo dalla Fiorentina”.