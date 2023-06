Sky - Italiano resta alla Fiorentina: ha avuto garanzie richieste e sposato il progetto

Vincenzo Italiano resta sulla panchina della Fiorentina.

Vincenzo Italiano resta sulla panchina della Fiorentina. Oggi a Firenze ha incontrato il dg Joe Barone e il presidente Rocco Commisso e proprio con il presidente della Fiorentina l’allenatore viola ha condiviso le strategie e i programmi per la prossima stagione. Italiano ha avuto le garanzie che voleva e sposato il progetto della Fiorentina. Per quanto riguarda l'interessamento del Napoli, il club di De Laurentiis non ha mai affondato. A riferirlo è Sky Sport.